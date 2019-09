Usa-Messico:vicepresidente Pence e ministro Esteri Ebrard esaminano accordi migratori (2)

- La settimana scorsa, presentando alla stampa un bilancio parziale della situazione, Ebrard aveva detto che le azioni messe in campo tra maggio e agosto dal governo messicano avevano permesso di diminuire del 56 per cento il flusso di migranti verso gli Stati Uniti. "L'applicazione di tutte le misure ha portato a una riduzione del 56 per cento del flusso migratorio tra marzo e agosto", segnalava Ebrard secondo cui il numero di migranti diretti negli states è passato da 149 mila a 63 mila. Ebrard ha dato sottolineato come elemento centrale della strategia l'impiego di un oltre 25mila elementi della nuova Guardia nazionale (Gn), spiegati alle frontiere nord e sud del Messico. (segue) (Mec)