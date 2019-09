Germania: Amburgo, arrestata vedova terrorista Stato islamico Cuspert

- Su mandato della Procura federale, la polizia tedesca ha arrestato oggi ad Amburgo la vedova del rapper berlinese Denis Cuspert (1975-2018), noto come “Deso Dogg”, dal 2014 miliziano dello Stato islamico e deceduto in Siria durante un bombardamento aereo nello scorso anno. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la donna, di nazionalità tunisina e tedesca, è “fortemente sospettata” di aver militato dal 2015 nello Stato islamico in Siria, che avrebbe raggiunto dalla Germania attraverso la Turchia. Nel paese arabo, la donna avrebbe allevato i figli avuti dal primo matrimonio “nell'ideologia” del sedicente califfato. Divenuta vedova nel 2015, quando il marito, miliziano dello Stato islamico, è stato ucciso, la donna ha sposato in seconde nozze Cuspert con cui ha concepito un figlio, tornando in Germania nel 2016 per il parto. (Geb)