Governo: Molinari (Lega) a Conte, sapeva di fare premier di esecutivo sovranista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega, Riccardo Molinari, nel suo intervento in Aula sulle dichiarazioni di voto si è rivolto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ha spiegato che il vero motivo per cui la Lega ha aperto la crisi. "Non userò la parola tradimento che non le piace, ma quando lei in Aula 15 mesi fa ha chiesto la fiducia c'era ambizione di guidare un governo sovranista nato per cambiare gli equilibri europei. Noi ci abbiamo creduto e lo abbiamo sostenuto per questo", ha affermato per poi sottolineare: "Lei sapeva che andava a fare il premier di governo sovranista, non l'ha scoperto dopo". Ed infine l'affondo: "Lei si è presentato come l'avvocato del popolo, ma ha fatto l'avvocato di se stesso nei salotti buoni europei, lei si è accreditato presso i potenti". (Rin)