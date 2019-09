Regione Lazio: sindacati, incontrato assessore Di Berardino sulle aree di crisi complessa

- "Si è tenuto oggi un incontro con l'assessore regionale Claudio Di Berardino per avviare le politiche attive nei territori di area di crisi complessa. Dopo una lunga discussione la Regione ha deciso, di concerto con le parti sociali, di convocare le associazioni datoriali il 12 settembre. Tale incontro servirà per incentivare le aziende ad aprire nuove attività nelle aree di crisi complessa. In tal caso la Regione si impegna a organizzare e finanziare corsi di formazione". Così, in una nota, Cgil, Cisl, Uil e Ugl del Lazio."Per quanto riguarda gli over 58 - continua la nota - la Regione convocherà il 13 settembre gran parte dei comuni ricadenti nelle aree di crisi complessa al fine di impegnare tali lavoratori in lavori di pubblica utilità. Infine si è deciso di verificare se, a fronte dei tanti pensionamenti, ci siano dei residui da utilizzare per prolungare la mobilità in deroga. Le parti hanno deciso di incontrarsi nel mese di ottobre per fare il punto della situazione e assumere le decisioni conseguenti". (Com)