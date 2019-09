Giarre: ministero Lavoro, ripristinato assegno sociale Maria Rita Reale

- È stato effettuato il ripristino dell'assegno sociale, con l'emissione in pagamento delle rate di agosto, settembre ed ottobre, a favore della signora Maria Rita Reale. Lo riferisce una nota del ministero del lavoro. Il blocco dei pagamenti si è verificato per un disguido intervenuto a seguito della mancata comunicazione del cambio di residenza dei due coniugi fra il comune di Mascalucia e quello di Scaduto. La questione è stata seguita con grande attenzione anche dal neoministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, che aveva chiesto al presidente Tridico un intervento dell'Inps. Il mancato pagamento aveva indotto il marito della signora stamane a minacciare di darsi fuoco all'interno della sede di Giarre. L'intervento della responsabile della sede e delle Forze dell'ordine hanno scongiurato il pericolo. (Com)