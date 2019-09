Governo: D'Uva (M5s) a Lega, per quale mojito avete provocato crisi?

- "Dovrete spiegare per quale mojito, motivo lo avete fatto. Mi scusi, presidente Fico, è stato un lapsus": così, in maniera ironica, tra gli applausi dei colleghi pentastellati e le proteste di quelli leghisti, il capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, in sede di dichiarazione di voto sulla fiducia al nuovo esecutivo, si è rivolto, nell'emiciclo di Montecitorio, ai deputati del Carroccio a proposito della crisi di governo. (Rin)