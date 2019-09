Libano: tentato omicidio ministro Al Gharib, mandato d'arresto contro sostenitore partito Joumblatt

- Il giudice inquirente militare, Marcel Bassil, ha emesso oggi un mandato di arresto contro un sostenitore del Partito socialista progressista, dopo l'interrogatorio ai danni di quattro imputati nel caso del tentato omicidio del ministro di Stato libanese per i profughi, il druso Saleh al Gharib, avvenuto lo scorso 30 giugno ad Aley, nel governatorato del Monte Libano, in cui sono morti due agenti della scorta del ministro. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". Due degli interrogati appartengono al Partito socialista guidato dal leader druso Walid Joumblatt, mentre gli altri due imputati appartengono al Partito democratico libanese, guidato da Talal Arsalane. Il tentato omicidio del ministro di Stato Al Gharib aveva rischiato di alimentare le tensioni in Libano, soprattutto all’interno della comunità drusa divisa tra la leadership di Talal Arslane e quella di Walid Joumblatt. (Res)