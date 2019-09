Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Inaugurazione della mostra fotografica “I volti del terzo”. Partecipano il presidente del Municipio Roma III, Giovanni Caudo e dell’assessore alla Cultura Christian Raimo.Via Giovanni Conti 360 (ore 11)- Il presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo e l'assessore alla Cultura, sport e grandi eventi, Silvana Denicolò prendono parte alla conferenza stampa di presentazione ed apertura della mostra fotografica "La ricerca della forma" Sergio Musmeci. Il genio".Porto turistico di Roma, lungomare Duca degli Abruzzi, 84 (ore 11)- Conferenza Stampa di presentazione del primo corso dell’Its Meccatronico del Lazio previsto entro la fine del prossimo mese di ottobre. Iniziativa promossa da Unindustria per promuovere l’occupazione Ne discuteranno Claudio Di Berardino, assessore Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione della Regione Lazio e Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria, e presidente della Fondazione Its Meccatronico del Lazio.Unindustria Frosinone, via del Plebiscito 15 (ore 16) (Rer)