Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- -REGIONEOre 10 e 15, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio RegionaleOre 11, il vicepresidente Carosso partecipa all’incontro con gli assessori della Regione Valle d'Aosta e Liguria per la programmazione 2021-2027 “Progetto di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra”Ore 11.30, Vicenza, area fieristica di via Oreficeria 16, l'assessore Tronzano visita “Vicenza Oro”Ore 12, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, l’assessore Poggio partecipa alla conferenza stampa di presentazione della riapertura di stagione e dei festival autunnali della Fondazione Circolo dei lettoriOre 12.30, Torino, Palazzo Lascaris, va Alfieri 15, Giunta regionaleore 13, Sala Viglione, audizione di una delegazione di rappresentanti di Fridays for Future, il movimento giovanile fondato da Greta Thunberg per la lotta contro i cambiamenti climatici.Ore 14.30, Frugarolo e Casal Cermelli (AL), l’assessore Marnati visita l'area pianificata per il progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali "La Filippa" 2.0Ore 15, Torino, Turin Palace Hotel, l'assessore Protopapa partecipa alla conferenza annuale “Iko - International Kiwifruit Organization”Ore 17, Asti, Museo di Sant'Anastasio, corso Alfieri 365/A, l'assessore Protopapa partecipa al convegno "Il sistema Piemonte Land - Valore e prospettive del settore vitivinicolo in Piemonte” (Rpi)