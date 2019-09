Cooperazione: Maestripieri (Aics), CinemArena nasce da idea di coniugare svago e messaggio di speranza

- L’iniziativa CinemArena nasce dall’idea di coniugare lo svago del cinema con l'obiettivo di portare un messaggio di speranza. Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Luca Maestripieri, intervenendo questa sera all'evento “Sotto il cielo dell’Africa”, promosso presso la Casa del cinema di Roma dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), dall’Aics e dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) a conclusione dell'iniziativa CinemArena che per mesi ha percorso le strade di Senegal, Costa d'Avorio, Guinea, Gambia e Nigeria e ha portato il cinema all'aperto a oltre 75 mila persone. "Sono stati scelti negli anni tanti temi, in questo caso ci siamo soffermati sul tema della migrazioni irregolari. Sarebbe importante organizzare un CinemArena nelle piazze italiane per far vedere cosa è veramente la migrazione. Le immagini che si hanno ora sulla migrazione non sono le immagini reali", ha detto Maestripieri, sottolineando come sia in atto "uno sforzo collettivo" per cercare di raggiungere una platea più ampia possibile sul fenomeno delle migrazioni irregolari. L'obiettivo, ha aggiunto, è "rafforzare la consapevolezza di persone che potrebbero essere oggetto di altri tipi di messaggi". In questo senso, l'Aics "sta affrontando con tutti gli altri partner internazionali il tema delle migrazioni irregolari".(Res)