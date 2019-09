Migranti: Alto commissario Bachelet, possibile "passi indietro" da politiche Messico e Usa

- Le politiche sviluppate dal Messico, dagli Stati uniti e da alcuni paesi dell'America centrale in fatto di controllo dei flussi rischiano di far fare passi indietro ai diritti di quei migranti che si trovano n elle condizioni più vulnerabili. L'ha detto l'Alrto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, presentando oggi la sua relazione annuale in apertura della 42ma sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, a Ginevra. "In particolare sono allarmata dal fatto che i bambini migranti continuano ad essere arrestati tanto in centri degli Stati uniti quanto in quelli del Messico", ha detto l'ex presidente cileno citata dai media messicani. Bachelet ha denunciato come fallimentare ogni strategia disegnata per evitare che i rifugiati arrivino nei paesi che dovrebbero loro concedere aiuto. (segue) (Mec)