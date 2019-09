Migranti: Alto commissario Bachelet, possibile "passi indietro" da politiche Messico e Usa (2)

- "Le famiglie che cercano di lasciare i loro luoghi di origine sono obbligate a farlo per una profonda angoscia sociale ed economica", ha ricordato Bachelet segnalando un ampio ventaglio di cause che vanno "dagli effetti del cambio climatico", alla "insicurezza, alla corruzione". I movimenti dei migranti, ha sottolineato l'Alto commissario, non verranno fermati "né dalle politiche pensate per interrompere la circolazione" né da quelle ispirate al principio di "tolleranza zero". Al contrario, si tratta di strumenti che "mettono le famiglie più disperata in condizione di seguire le strade più pericolose, esponendosi alla violenza fisica, alla tratta di persone, alla violenza sessuale e altri reati", ha sottolineato. (segue) (Mec)