Migranti: Alto commissario Bachelet, possibile "passi indietro" da politiche Messico e Usa (3)

- Bachelet si è quindi soffermata su alcune delle conseguenze dell'accordo migratorio che il Messico ha stretto in primavera con gli Usa per evitare una pesante tornata di sanzioni commerciali. "I nostri uffici in Messico, Guatemala e Honduras anno documentato un incremento degli arresti e delle deportazioni di migranti", ha detto. "Abbiamo anche osservato casi di separazioni di famiglie in un contesto di privazione arbitraria della libertà, assenza di valutazione dei singoli casi, negazione dell'accesso a servizi di assistenza umanitaria e un uso eccessivo della forza contro i migranti", ha sottolineato. L'Alto commissario ha quindi ricordato che "gli accordi con i quali si riportano le persone a questo o quel paese non possono considerarsi legali se non rispettano i diritti umani internazionali e il diritto dei rifugiati". (segue) (Mec)