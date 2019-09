Migranti: Alto commissario Bachelet, possibile "passi indietro" da politiche Messico e Usa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte importante del piano, ha proseguito Ebrard, sono gli investimenti pensati per creare lavoro, ridurre le disparità sociali e disincentivare in ultima analisi i viaggi verso il nord del continente. In questo senso il ministro ha sottolineato i 4.300 posti di lavoro creati dal programma "Seminando vita" nel sud del paese, e rilanciato la notizia che la Usa Overseas Private Investment Corporation degli Stati Uniti (Opic) ha "prodotto una lettera d'intenti per versare 800 milioni di dollari per progetti infrastrutturali e 126 milioni di dollari per piccole e micro imprese". Fondi statunitensi - circa 350 milioni di dollari - sono in arrivo anche per Honduras. Guatemala ed El Salvador, ha aggiunto il titolare della diplomazia messicana. Il ministro ha annunciato che il 10 settembre porterà il bilancio aggiornato del piano migratorio a un incontro previsto con le autorità statunitensi. (segue) (Mec)