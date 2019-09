Migranti: Alto commissario Bachelet, possibile "passi indietro" da politiche Messico e Usa (7)

- L'accordo tra Messico e Stati Uniti ha permesso al paese latino di scongiurare l'ipotesi di dover pagare un dazio del 5 per cento alle esportazione di tutti i propri prodotti in Usa. Una tagliola che sarebbe dovuta scattare il 10 giugno, e che sarebbe cresciuta del 5 per cento ogni mese se la Casa Bianca non avesse riconosciuto l'efficacia delle strategie per contenere il flusso di migranti. L'idea è quella di mostrare agli Usa che con questo piano si è quanto meno in grado di invertire la tendenza e far diminuire i flussi. In base all'accordo, il Messico mette sul piatto controlli sui percorsi dei migranti diretti verso nord, a partire da un maggior presidio della frontiera con il Guatemala, con un dispiegamento di militari - dell'esercito come della nuova Guardia Nazionale. (segue) (Mec)