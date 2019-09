Kosovo: fermo per 8 tifosi di calcio cechi, volevano esporre striscione pro-Serbia su drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo sono stati fermati nella serata di ieri otto sostenitori della nazionale di calcio della Repubblica Ceca. La polizia sostiene che i tifosi stessero progettando di pilotare un drone con uno striscione pro-Serbia durante la partita di oggi a Pristina tra Kosovo e Repubblica Ceca valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati europei che si terranno nel 2020. A bordo di due automobili, le forze dell’ordine hanno reso noto di avere trovato un drone, uno striscione, una bandiera serba, sei coltelli e due walkie-talkie. Il velivolo a pilotaggio remoto è stato poi sequestrato insieme alla bandiera e allo striscione in cui c’era scritto: "Kosovo è Serbia”. I fermati sono stati rilasciati questa mattina. La Federazione di calcio ceca ha rilasciato una dichiarazione prendendo le distanze da quanto accaduto, sostenendo che non c'è spazio per la politica nello sport. Il portale di informazione kosovaro “Indeksonline” ha riferito che unità speciali della polizia del Kosovo hanno continuato a cercare altre automobili sospette con targhe ceche prima della partita di calcio.(Kop)