Kosovo: leader Pdk Veseli, elezioni 6 ottobre spartiacque per paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dimissionario kosovaro, il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj, nei giorni scorsi ha accusato il Partito democratico del Kosovo (Pdk) e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) di "tenere in ostaggio il paese". Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Ekonomiaonline", dal punto di vista di Haradinaj, il Pdk deve essere ritenuto responsabile per aver portare il Kosovo a questo punto. "Devono essere ritenuti responsabili per aver tenuto ostaggio lo Stato", ha detto Haradinaj, che ha commentato anche i numeri diffusi riguardo l'attuale presenza di veterani di guerra in Kosovo. "Non so se ci sono 60mila veterani; c'è un rapporto che sostiene ciò, poiché da quanto ne so ci sono 35mila veterani", ha dichiarato l'ex premier. (segue) (Kop)