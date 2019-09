Kosovo: al via campagna di sensibilizzazione su violenze sessuali

- L'Istituto di medicina legale del Kosovo, in partnership con la polizia kosovara e la missione europea Eulex, ha avviato oggi la campagna di sensibilizzazione "Speak up on Time" incentrata sull'importanza della preservazione delle prove biologiche nei casi di violenza sessuale. La campagna punta a far crescere la consapevolezza negli adolescenti delle scuole visto che, stando alle statistiche dell'Istituto di medicina legale kosovaro, la maggior parte delle vittime di violenza ha un'età compresa tra gli 11 ed i 16 anni. La campagna "Speak up on Time" proseguirà in Kosovo fino a metà del 2020. (Kop)