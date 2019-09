Infrastrutture: Serbia, giovedì firma accordo per costruzione autostrada Nis-Pristina (2)

- Il commissario presenzierà il giorno dopo alla cerimonia di apertura del Segretariato per i trasporti nei Balcani occidentali che avrà sede proprio a Belgrado, come concordato nel corso del Vertice sui Balcani occidentali tenuto a Trieste nel 2017. Nei mesi scorsi il ministro Mihajlovic ha precisato che la Serbia è pronta ad avviare un nuovo ciclo di investimenti nella propria rete infrastrutturale per un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. Fra gli investimenti previsti vi è il completamento del Corridoio paneuropeo 10, oltre che l'avvio della costruzione delle sezioni autostradali Nis-Merdare-Pristina e Belgrado-Sarajevo. E' infine in programma il completamento del cosiddetto Corridoio paneuropeo 11 fino al Montenegro. (segue) (Seb)