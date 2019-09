Infrastrutture: Serbia, giovedì firma accordo per costruzione autostrada Nis-Pristina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mihajlovic ha detto in precedenza che le opere infrastrutturali in fase di realizzazione in Serbia vedranno un valore complessivo "di alcuni miliardi" di euro. Buona parte dei finanziamenti provengono da fonte europea, secondo l'Agenzia della connettività presentata e sviluppata nel corso dei Vertici sui Balcani occidentali. Lo scorso 30 agosto il governo della Serbia ha dato il via libera al partenariato strategico con il consorzio Bechtel-Enka per la costruzione del cosiddetto Corridoio autostradale della Morava. Il consorzio composto dalla statunitense Bechtel e dalla turca Enka è stato l'unico offerente nell'ambito della gara aperta dal governo della Serbia per la costruzione del Corridoio autostradale. Il gruppo di lavoro incaricato dal ministero delle Infrastrutture ha concluso che l'offerta presentata è valida e risponde ai requisiti richiesti. (segue) (Seb)