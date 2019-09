Difesa: Kosovo, militari italiani partecipano all’esercitazione “Tangled Eel”

- Si è svolta nei giorni scorsi nella missione in Kosovo l’esercitazione “Tangled Eel", condotta dagli assetti del Regional Command West allo scopo di perfezionare l’interoperabilità tra gli assetti forniti dai vari paesi che contribuiscono alla missione in Kosovo “Joint Enterprise”. Lo riferisce un comunicato stampa. Il Regional Command West è il Comando multinazionale a guida italiana da cui dipendono sia unità di manovra, volte a garantire la sicurezza del settore occidentale del Kosovo, che squadre di collegamento e monitoraggio denominate “Liaison Monitoring Team” (Lmt), destinate alla cooperazione e al collegamento con la popolazione locale. Lo scenario simulato per la condotta dell’esercitazione ha visto coinvolte le forze di manovra del Regional Command West in una “field house evacuation operation”, ovvero l’esfiltrazione di una squadra di collegamento e monitoraggio (Lmt) dalla struttura nella quale quest’ultima opera quotidianamente, a seguito di una escalation di proteste, simulata “ad hoc” per la condotta dell’addestramento, da parte di unità della Kfor nel ruolo di forze contrapposte. (segue) (Kop)