Regione Lazio: Califano (Pd), al via lavori messa in sicurezza fiume Arrone

- "Finalmente ci siamo. Come confermato oggi dall'assessore Alessandri, nei prossimi giorni potremo avviare i tanto attesi lavori di messa in sicurezza del fiume Arrone. Si tratta di un'importante opera per la quale voglio ringraziare proprio Alessandri che ha pazientemente accolto in questi mesi le mie numerose istanze e richieste". Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Lo stanziamento di 500mila euro - aggiunge - servirà alla risagomatura delle sezioni di deflusso, al taglio della vegetazione infestante, allo scavo e alla rimozione dei materiali depositati all'incile e alla foce, interessando quindi i Comuni di Anguillara Sabazia e Fiumicino. Il tratto intermedio invece sarà oggetto di nuove valutazioni nei prossimi giorni. La gara è stata assegnata lo scorso 3 settembre dopo un iter piuttosto complicato. Si tratta infatti di uno stanziamento che arriva dalla Protezione Civile a seguito dello sblocco dello stato di calamità naturale da parte della Regione Lazio dopo i terribili fatti avvenuti lo scorso 29 e 30 ottobre del 2018 su tutto il territorio del Lazio. I lavori, che dureranno 4 mesi, si sono resi necessari e andranno a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo e di possibile esondazione".(Com)