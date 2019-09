Germania-Hong Kong: leader proteste Wong atteso in serata a Berlino

- Il leader delle proteste in corso a Hong Kong, Joshua Wong, è atteso per questa sera a Berlino, dove dovrebbe essere ricevuto al Bundestag come ospite d'onore di un evento organizzato dal quotidiano tedesco “Bild”. Il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, ha espresso l'intenzione di incontrare Wong, affermando di non sapere ancora se sia arrivato a Berlino, ma di essere a conoscenza soltanto del fatto che è in viaggio. Se Wong “sarà in città, sono ben volentieri pronto a incontrarlo, potrebbe esservi l'opportunità di fissare un appuntamento già questa sera”, ha dichiarato Maas, come rende noto il settimanale tedesco “Stern”. Maas si è poi detto lieto del rilascio di Wong, arrestato ieri, 8 settembre, dalla polizia di Hong Kong. A tal riguardo, il ministro degli Esteri tedesco ha osservato che il sistema giuridico dell'ex colonia britannica “si fonda sullo Stato di diritto” e il rilascio di Wong è “un segnale positivo che lo rende chiaro”. (segue) (Geb)