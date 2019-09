Germania-Hong Kong: leader proteste Wong atteso in serata a Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del governo tedesco in merito alle proteste in corso a Hong Kong, ha proseguito Maas, è che “le espressioni di opinione, la libertà di espressione e la sua percezione, anche nelle strade, sono un principio importante”. Si tratta di “un diritto che le persone esercitano e, nella sua attuazione, non si deve essere soggetti ad alcuna restrizione”, ha affermato Maas. Il ministro degli Esteri tedesco ha concluso: “In questo senso, auspichiamo che il conflitto in corso a Hong Kong si riduca gradualmente”. Mentre Maas ha espresso l'intenzione di ricevere Wong, il governo federale ha escluso ogni incontro tra l'attivista e il cancelliere Angela Merkel. Come dichiarato oggi dal portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, “il cancelliere federale non prevede di incontrare Wong”. (Geb)