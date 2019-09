Governo: Bersani (Art1), Conte disegna nuovo inizio, barra in direzione giusta, un po' più a sinistra

- Pier Luigi Bersani di Articolo Uno parlando con i giornalisti dopo il discorso alla Camera del presidente del Consiglio, ha commentato: "Conte ha disegnato un nuovo inizio, un discorso lungo, per alcuni anche troppo, ma in alcuni passaggi è stato molto preciso: molto bene la legge sulla rappresentanza sindacale come la necessità di una legge elettorale che accompagni il taglio dei parlamentari e i passaggi sull’Europa. Sono contento, nelle condizioni date". Per Bersani "serve respiro politico, ma bisogna dare tempo a Conte. Noi rivendichiamo di averci sempre creduto in questo progetto, ora bisogna lavorare". (segue) (Rin)