Governo: Bersani (Art1), Conte disegna nuovo inizio, barra in direzione giusta, un po' più a sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario del Partito democratico ha poi osservato: "Mi pare che il presidente del Consiglio abbia disegnato un nuovo inizio con una barra nella direzione giusta, un po’ più a sinistra: questa devo dirla come va detta. Ha delle possibilità di durata, solo che da questo incontro si deve arrivare a un orizzonte politico. Dentro ci sono cose molto precise sui temi del lavoro, della rappresentanza sindacale, sui contratti per le donne. Per noi sono cose fondamentali. E poi - ha concluso - la riduzione del numero dei parlamentari dentro un quadro di riforme". (Rin)