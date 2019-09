Governo: Mattioli (Anip-Confindustria), pronti a confronto su norme appalti per i servizi

- "Abbiamo seguito con attenzione l'odierno discorso programmatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, così come la fase di formazione del nuovo Governo, scorgendovi i primi elementi di quelli che, auspichiamo, diverranno concreti elementi di una politica a sostegno delle imprese del Paese. Bene proseguire su innovazione digitale ed economia circolare, nel dare impulso alla ricerca e lo sviluppo, nella riduzione del carico fiscale a favore di cittadini e mondo produttivo”. Lo ha dichiarato in una nota Lorenzo Mattioli, presidente di Anip-Confindustria, l’Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati. “Quello che ci aspettiamo – ha spiegato -, rispetto alla precedente fase, è che il tema per noi centrale del Codice Appalti, venga affrontato in maniera ancor più stringente soprattutto nell'operare una netta distinzione tra lavori pubblici e servizi, riconoscendo alle imprese di riferimento il ruolo che meritano nel mercato e nella crescita economica e sociale dell'Italia”. “La nostra associazione è sempre pronta al confronto con le istituzioni, con l'obiettivo di migliorare la cornice normativa nel segno di efficienza, trasparenza e legalità", ha concluso Mattioli. (Ren)