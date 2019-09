Governo: Labriola (FI), nostro no forte e chiaro, si sono alleati per poltrone

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, dichiara in una nota che "il nostro voto di fiducia al governo Conte bis, a cui siamo chiamati oggi, non può che essere un no forte e chiaro. E' piuttosto squallido vedere seduti allo stesso banco chi ha varato i 12 decreti salva-Ilva e chi, ingannando gli italiani, ha sempre affermato che una volta al governo avrebbe chiuso l'acciaieria tarantina per fare un parco giochi. Oggi li vediamo insieme a spacciarsi per salvatori del Paese. Nel frattempo", aggiunge la parlamentare azzurra, "l'acciaieria più grande e inquinata d'Europa è ridotta al lumicino con i soliti grandi problemi strutturali. Solo un mese fa, Di Maio diceva mai 'più immunità l'abbiamo cancellata', la realtà è che l'immunità resta come restano in cassa integrazione 1400 lavoratori e le emissioni nocive che continuano ad impattare sulla vita degli abitanti. E' ora di dire basta a chi fa politica sulla pelle dei cittadini, a chi promette per poi fare l'opposto di quanto annunciato e arriva ad allearsi con il peggior nemico", conclude Labriola, "pur di mantenere le poltrone". (Com)