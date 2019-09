Ue: Oettinger, Gentiloni ha competenza per portafoglio importante

- Un ex primo ministro che giunge da un grande paese membro ha sempre la competenza per prendere un portafoglio importante. Lo ha dichiarato il commissario europeo uscente al Bilancio, Gunther Oettinger, a margine della conferenza Digital, Life, Design (Dld) nella rappresentanza della Baviera, a Bruxelles. Commentando l’ipotesi di Paolo Gentiloni come commissario agli Affari economici Oettinger ha sottolineato: "Un ex primo ministro che arriva da un grande paese membro ha sempre la competenza per prendere un portafoglio importante, ma aspettiamo e vediamo".(Beb)