Venezuela: inviato speciale Usa esorta Ue a imporre nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale Usa per il Venezuela, Elliott Abrams, ha esortato l’Unione europea a imporre più sanzioni al governo di Nicolas Maduro. “Speriamo che l’Ue faccia rapidamente quello di cui ha parlato, ovvero imporre ulteriori sanzioni personalizzate”, ha detto l’inviato Usa, parlando durante una conferenza a Bruxelles. L’imposizione di tali sanzioni, secondo l’inviato Usa, “avrà un impatto psicologico, politico e personale” sul governo del Venezuela e potrebbe favorire “un ripristino pacifico e negoziato” della democrazia nel paese. L'amministrazione Usa di Donald Trump ha più volte fatto ricorso alle sanzioni come strumento per costringere il presidente Nicolas Maduro ad abbandonare il potere. (segue) (Beb)