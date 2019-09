Governo: Fornaro, da Liberi e uguali sì convinto a fiducia

- I "deputati e le deputate di Liberi e uguali daranno convintamente la fiducia a questo governo": lo ha detto, nell'emiciclo di Montecitorio, in sede di dichiarazione di voto, il capogruppo alla Camera di Leu, Federico Fornaro. "Dobbiamo avere l'umiltà a provare a costruire un progetto che parla al Paese", ha aggiunto il parlamentare, "abbiamo davanti - lo dico con assoluta sincerità - una sfida da far tremare i polsi, ma era giusto provare così, come è giusto provare a governare. Oggi", ha concluso Fornaro, "vince la democrazia parlamentare". (Rin)