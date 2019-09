Internet: dopo Casapound chiusi anche account Forza Nuova

- Dopo Casapound a finire nel mirino di Facebook e Instagram è Forza Nuova, movimento di estrema destra guidato da Stefano Fiore. Anche il profilo ufficiale di Fn, così come quelli di molti suoi esponenti, è stato oscurato dai social. "Il social di Zuckerberg ha mostrato il suo vero volto - dichiara Fiore - la polizia politica del noto social con un blitz ha cercato di colpire la campagna di Forza Nuova contro il governo di estrema sinistra e Bruxelles. Un modo di agire che ha tutta l’aria di essere un atto di repressione del pensiero: chi non la pensa come loro non può usufruire di una piattaforma che ormai, tra l’altro,è utilizzata da milioni di utenti anche per lavoro. Un comportamento questo ancora più grave. Alla repressione politica di Zuckerberg risponderemo con più piazza e più presenza sul territorio". (Rer)