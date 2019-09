Brasile: vicepresidente Mourao annuncia visita del presidente cinese Xi Jinping

- Il vicepresidente della Repubblica brasiliana, Hamilton Mourao, ha dichiarato oggi, 9 settembre, che il presidente cinese Xi Jinping visiterà il Brasile a novembre in occasione della riunione dei paesi del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), in programma il 13 e 14 novembre del 2019 a Brasilia. Mourao, nell'esercizio delle funzioni di presidente per l'assenza del presidente Jair Bolsonaro a causa di un intervento chirurgico, è intervenuto nel corso di una conferenza al termine della riunione del Consiglio commerciale Brasile-Cina in corso a San Paolo. Il vicepresidente ha colto l'occasione per sottolineare che i due paesi cercano di rafforzare i propri legami politici ed economici in un momento molto complesso a causa delle tensioni commerciali globali, affermando che l'escalation della guerra sulle barriere tariffarie tra Stati Uniti e Cine e il rischio di recessione causato dal conflitto commerciale tra le prime due economie del mondo influiscono sul Brasile. (segue) (Brb)