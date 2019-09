Brasile: vicepresidente Mourao annuncia visita del presidente cinese Xi Jinping (2)

- Il vicepresidente Moura, per volere di Bolsonaro, cura proprio i rapporti con la Cina. "Il mondo sta seguendo con preoccupazione l'escalation del conflitto sulle barriere tariffarie e l'aumento del rischio di recessione mondiale. Sappiamo che i guadagni a breve termine per il Brasile, come l'aumento della domanda di semi di soia, possono essere compromessi da un rallentamento globale dell'attività economica o da squilibri di mercato a più lungo termine. L'instabilità politica non contribuisce al progresso economico", ha affermato Mourao. La Cina è stata il principale partner commerciale del Brasile per un decennio, ha ricordato Mourao, aggiungendo che il governo brasiliano manterrà aperti i canali di commercio con una serie di progetti nel settore minerario, petrolifero e logistico. (segue) (Brb)