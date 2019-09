Brasile: vicepresidente Mourao annuncia visita del presidente cinese Xi Jinping (3)

- "I cinesi hanno interesse, capitale ed esperienza per espandere e diversificare gli investimenti in Brasile", ha affermato il vicepresidente. Uno degli obiettivi del Brasile, sostiene Mourao, è la diversificazione dei rapporti commerciali con la Cina. "Abbiamo cercato di creare fiducia e creare l'ambiente favorevole per l'ampliamento e la diversificazione delle relazioni economiche con la Cina. Questa disposizione è ancora più pertinente nel contesto dell'intenso confronto economico e commerciale tra Cina e Stati Uniti", ha detto. (segue) (Brb)