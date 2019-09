Brasile: vicepresidente Mourao annuncia visita del presidente cinese Xi Jinping (4)

- "La Cina riconosce nel Brasile un partner regionale chiave", ha detto Mourao, osservando che il volume degli scambi commerciali tra i due paesi ha raggiunto i 100 miliardi di dollari nel 2018. Un volume che dovrebbe rimanere intorno a questi livelli quest'anno poiché la Cina ha aumentato le importazioni di carne dal Brasile a seguito di uno scoppio della peste suina africana. Inoltre Mourao ha affermato che il governo del presidente Jair Bolsonaro "sta attuando le riforme necessarie per portare il Brasile in un nuovo ciclo di crescita economica. "Contiamo sulla Cina come partner su questo percorso". (segue) (Brb)