Brasile: vicepresidente Mourao annuncia visita del presidente cinese Xi Jinping (5)

- Dal 2009, la Cina è il principale partner commerciale e una delle principali fonti di investimento straniero in Brasile. Le esportazioni dal Brasile verso il paese asiatico nel 2018 hanno superato 64 miliardi di dollari e le importazioni, 34 miliardi di dollari. Con questo risultato, il flusso commerciale bilaterale ha raggiunto 98,9 miliardi di dollari. Il commercio bilaterale è caratterizzato da un significativo surplus brasiliano, costante negli ultimi nove anni, e che nel 2018 ha raggiunto un record di 29,5 miliardi di dollari. I principali prodotti brasiliani esportati sono soia triturata, petrolio greggio, minerali di ferro e concentrati, cellulosa e carne di manzo. I principali prodotti cinesi importati dal Brasile sono piattaforme di perforazione o esplorazione petrolifere, draghe, prodotti manifatturieri in generale, circuiti stampati e altre parti per apparecchiature telefoniche. (Brb)