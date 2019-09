Governo: Meloni, Italia non assueffata, solo Fd'I mai prestato a giochi di palazzo

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento in Aula sulle dichiarazioni di voto ha affermato che la manifestazione organizzata oggi davanti a Montecitorio dimostra che "l'Italia non è assuefatta" e per poi aggiungere: "In questa Aula c'è un unico partito che non si è mai prestato ai giochi di palazzo e, lo dico con orgoglio, si chiama Fratelli d'Italia. Per noi - ha rimarcato - il mandato cittadini è sacro. I governi li facciamo solo con quelli con cui ci siamo presentati ad elezioni". (Rin)