Milano: sequestro Teatro Ciak partito da segnalazione di Palazzo Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dare avvio al sequestro, disposto dalla Procura di Milano, del Teatro Ciak di Milano è stata una segnalazione inviata da Palazzo Marino. Il 7 agosto scorso il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, ha presentato un'interrogazione alla giunta, in cui chiedeva come mai non fosse stato rispettato l'ordine di demolizione. "Grazie a una segnalazione della presidente della commissione speciale Parco Alessandrini del Municipio 4, Rosa Pozzani, lo scorso agosto ho presentato un'interrogazione all'assessore Maran in merito ai lavori effettuati presso la tendostruttura del Teatro Linear Ciak. In un sopralluogo che abbiamo fatto al mercatino domenicale, risultava evidente già alla vista che l'ordine di demolizione non veniva rispettato, ma che anzi attraverso una furbata - la sostituzione del tendone sovrastante la struttura e pochi altri piccoli lavori - si lasciava intendere la ricostruzione della tendostruttura secondo i parametri imposti dall'ordinanza comunale", spiega De Chirico. Nella risposta scritta, inviata il 27 agosto e firmata dall'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, si legge che "in data 17 luglio le demolizioni erano in corso, come da sopralluogo effettuato dagli uffici; il 21 agosto lo sportello unico per l'edilizia ha eseguito un nuovo sopralluogo unitamente al personale della Polizia Locale e ha constatato che i fabbricati già in tutto o in parte demoliti erano stati ripristinati". (segue) (Rem)