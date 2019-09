Milano: sequestro Teatro Ciak partito da segnalazione di Palazzo Marino (2)

- "Poiché le opere realizzate nell'area di viale Puglie 26 (tendostruttura e fabbricati accessori per produzione spettacoli) risultano in assenza di titolo e in violazione dell'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale - prosegue la risposta all'interrogazione - l'Ufficio ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori e ha provveduto ad aggiornare l'Autorità Giudiziaria". Da qui l'indagine, coordinata dal pm Francesco De Tommasi, che ha portato questa mattina al sequestro della tendostruttura, per violazione delle norme edilizie. "Grazie al nostro intervento e al presidio del territorio siamo riusciti a smascherare l'inganno e oggi la Polizia Locale ha messo i sigilli alla struttura. Se dai controlli risulterà che i gestori del teatro non hanno rispettato le norme vigenti, l'amministrazione comunale non rinnovi la concessione e s'impegni a completare il Parco Alessandrini risolvendo al contempo il problema grave dei mercatini domenicali di viale Puglie. Ci batteremo con forza per impedire che il teatro arrechi ancora disturbo e disagio ai residenti e chiederemo con sempre più vigore la realizzazione del secondo lotto del Parco Alessandrini", dichiara De Chirico. "Il sindaco Sala, che viene in periferia di nascosto come in via del Turchino, non si è mai degnato, nonostante i ripetuti inviti, di venire con noi per verificare la sovrapposizione infernale tra mercatini di viale Puglie e decibel fuori controllo del teatro. Sui problemi veri dei residenti in periferia il sindaco non c'è, troppo preso a promuovere la sua immagine di successo per sporcarsi le mani con le situazioni difficili", conclude il consigliere di Forza Italia. (Rem)