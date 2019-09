Governo: Confcommercio, agenda ambiziosa, serve confronto con parti sociali

- Confcommercio commenta, in una nota, il discorso programmatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi alla Camera, e parla di "agenda di lavoro ambiziosa che tiene insieme riforme istituzionali e riforme economiche e sociali. Si tratta ora di capire come, in concreto, verrà tradotto il perseguimento di una politica economica espansiva compatibile con gli equilibri di finanza pubblica. Un punto impegnativo che va chiarito con l’imminente Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e con le specifiche misure della prossima legge di Bilancio. Confcommercio", prosegue la nota, "ribadisce ancora una volta l’esigenza prioritaria di disinnescare compiutamente gli aumenti Iva previsti a legislazione vigente: perché oltre cinquanta miliardi di euro di maggiore Iva tra il 2020 e il 2021 si tradurrebbero in effetti economicamente recessivi e fiscalmente regressivi. Per il resto, bene l’annunciata riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori, perché se ne gioveranno potere d’acquisto e domanda interna. Ma va affrontato anche", secondo Confcommercio, "il capitolo della riduzione delle componenti del cuneo, che si traducono in oneri a carico delle imprese, e quello della necessità di una riforma complessiva delle aliquote Irpef, che inneschi un processo di riduzione della pressione fiscale a vantaggio anche del mondo del lavoro non dipendente: dai lavoratori autonomi alle partite Iva di nuova generazione". (segue) (Com)