Governo: Confcommercio, agenda ambiziosa, serve confronto con parti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così pure, spiega Confcommercio, "resta confermata la necessità del rilancio degli investimenti pubblici e privati in innovazione ed infrastrutture per affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile, per la messa in sicurezza del territorio e per i processi di rigenerazione urbana, per un Mezzogiorno che cresca di più in un’Italia che, tutta insieme, cresca di più e meglio. Anche cogliendo le opportunità", si legge nella nota, "richiamate dal presidente Conte, del rafforzamento del sistema delle Piccole e medie imprese e del nostro turismo". Per quanto riguarda le risorse, osserva sempre Confcommercio, "il percorso è obbligato: spending review, uso accorto di ogni margine di flessibilità di bilancio negoziato o conseguente al miglioramento dello spread ed al minor costo del servizio del debito pubblico, contrasto e recupero di evasione ed elusione anche per dare attuazione al principio 'pagare tutti per pagare meno' richiamato da Conte. Agenda ambiziosa, dunque. Serviranno scelte impegnative. Per questo", conclude la nota, "auspichiamo che si apra tra governo e parti sociali una fase di confronto intenso e strutturato. A partire da una risposta alla questione del salario minimo fondata sulla valorizzazione della contrattazione collettiva tra chi realmente rappresenta il mondo delle imprese e del lavoro". (Com)