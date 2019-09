Ue: “Handelsblatt”, riformare Patto di stabilità per renderlo più semplice ed efficiente

- Il Patto di stabilità e crescita dell'Ue è stato “controverso” sin dalla sua stipulazione nel 1997 e ora è giunto il momento di riformarlo per renderlo “più semplice ed efficiente”. È quanto afferma oggi il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, che in questo modo commenta un documento della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, esercitata dalla Finlandia. Il testo, che “Handelsblatt afferma di aver visionato, è stato preparato per il vertice informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze degli Stati membri dell'Ue, in programma a Helsinki nel prossimo fine settimana. In particolare, nel documento si legge che “è necessario determinare se debbano essere apportate modifiche” al Patto di stabilità e crescita per come è “attualmente in vigore”. La normativa, evidenzia “Handelsblatt”, ha reso possibile “ridurre la quota di disavanzo nominale dell'Eurozona in media a poco meno dell'1 per cento”. Tuttavia, come si afferma nel documento della presidenza finlandese del Consiglio dell'Ue, “tale miglioramento non si applica a tutti” gli Stati membri dell'area dell'euro. In particolare, “i paesi più indebitati hanno di recente deficit di bilancio più elevati”. Per esempio, nel corso dell'anno, Italia e Francia “supereranno il limite del 3 per cento nel rapporto tra deficit e Pil” stabilito dal Patto di stabilità e crescita, prevede “Handelsblatt”. Intanto, si osserva nel documento della presidenza finlandese del Consiglio dell'Ue, “nella maggior parte degli Stati membri” dell'Eurozona il debito pubblico è “ancora vicino al massimo storico”. (segue) (Geb)