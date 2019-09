Ue: “Handelsblatt”, riformare Patto di stabilità per renderlo più semplice ed efficiente (2)

- “Quasi tutti gli Stati membri hanno violato il Patto di stabilità e crescita, compresa la Germania e quasi tutti i loro governi hanno contribuito attivamente a un ammorbidimento, della normativa europea in materia di bilancio, anche l'esecutivo federale”, si legge su “Handelsblatt”. Tuttavia, nel corso delle varie riforme, il Patto di stabilità e crescita è diventato “più complesso e meno comprensibile”. Attualmente, nota la presidenza di turno finlandese del Consiglio dell'Ue, la Commissione europea basa la propria valutazione delle proposte di bilancio degli Stati membri su vari “indicatori non verificabili, come la crescita potenziale o il divario di produzione”. L'elasticità di tali parametri avrebbe potuto “contribuire alle violazioni del Patto di stabilità e crescita”. Inoltre, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione europea “consentono di approvare bozze di bilancio nonostante l'aumento del deficit e del debito pubblico, come recentemente avvenuto con Italia e Francia”. Per tale motivo, si chiede ora “un'oggettivazione e una nuova semplificazione dei criteri” del Patto di stabilità e crescita. (segue) (Geb)