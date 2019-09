Ue: “Handelsblatt”, riformare Patto di stabilità per renderlo più semplice ed efficiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, “in futuro, l'esame dei bilanci non dovrebbe più concentrarsi sul deficit strutturale, ma sul livello della spesa pubblica”. Per Guntram Wolff del centro studi Bruegel di Bruxelles, “una regola sulla spesa sarebbe più facile da gestire rispetto alla complessa normativa attualmente in vigore”. Tale modifica sarebbe, inoltre, “meno prociclica” e potrebbe “introdurre un freno al debito”, ha aggiunto l'esperto. In particolare, “l'aumento della spesa pubblica potrebbe essere reso dipendente dal Pil reale più l'inflazione al 2 per cento”. Per gli Stati membri dell'Eurozona maggiormente indebitati, “l'aumento della spesa pubblica dovrebbe essere limitato, mentre quelli con le finanze in ordine potrebbero o addirittura dovrebbero spendere di più”. (Geb)