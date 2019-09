Governo: Gelmini (FI), no a fiducia, esecutivo non ad altezza di guidare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, rivolgendosi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha annunciato: "Noi non voteremo la fiducia al suo governo perché questo esecutivo non si fonda su una maggioranza voluta da italiani". E' un governo "costituzionalmente legittimo" ha sottolineato Gelmini marcando così la distanza da Fratelli d'Italia, ma, ha aggiunto "se il buongiorno si vede dal mattino, abbiamo seri dubbi che possa essere all'altezza di guidare il Paese in un contesto così difficile". E sul programma ha concluso: "Non sarà in grado di superare le vostre incompatibilità e le vostre differenze". (Rin)