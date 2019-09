Lavoro: Erba (M5S) su avvio formazione navigator, reddito di cittadinanza è strumento attivo

- Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta in una nota l’avvio della formazione dei 329 navigator in Lombardia: "Il reddito di cittadinanza non è un sussidio ma uno strumento attivo di inserimento nel mondo del lavoro. Bene quindi l’avvio della formazione in Lombardia di 329 navigator che affiancheranno gli operatori dei centri per l'impiego. Sarà un sostegno utile per individuare, da una parte, le competenze di chi usufruisce del reddito di cittadinanza e successivamente per ampliarle e per interfacciarsi direttamente con il mondo del lavoro. L’invito va alle aziende perché si rivolgono ai centri per l’impiego per la ricerca personale”,(com)