Energia: Ad Eni Descalzi, corretta transizione energetica rappresenta “sfida senza precedenti"

- Raggiungere una transizione energetica in modo tempestivo e pianificata in modo adeguato rappresenta “una sfida senza precedenti”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo oggi alla 24ma conferenza World Energy Congress in corso ad Abu Dhabi (Wec). Descalzi ha osservato che è giunto il momento “di agire seriamente” nell’ambito della decarbonizzazione che deve avvenire attraverso “uno sforzo globale” perché in caso contrario “nulla accadrà”. Nella sua permanenza al Wec, Descalzi ha inoltre affrontato il tema dell’attuale situazione del mercato energetico in un’intervista rilasciata all’emittente “Cnbc”. Rispondendo ad una domanda sulle possibilità di aumentare le prospettive in un ambiente con un Brent scambiato a meno di 62 dollari al barile, l’Ad di Eni ha dichiarato: “Chiaramente ci sono molte più opportunità ora rispetto a prima, perché con i prezzi bassi tutti i paesi sono intenzionati ad attrarre investitori, quindi hanno bisogno di investire. Ma gli investimenti non sono abbastanza”. Infatti per l’Ad di Eni vi è la necessità sia di una forte offerta tecnologica che di una maggiore attenzione all'ambiente. Secondo Descalzi vi è “bisogno di energia, ma di un differente tipo di energia” in particolare a basso contenuto di anidride carbonica, guardando all'economia circolare e alle energie rinnovabili ibride e al gas. “Quindi ci sono molte opportunità che si aprono quando vi è una recessione”, ha osservato Descalzi, secondo cui ogni realtà desidera svilupparsi proprio perché vi è “bisogno di energia”. Infatti, l’Ad di Eni ha ricordato che il consumo di energia sta crescendo e non diminuendo. Secondo i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia, la domanda globale è aumentata del 2,3 per cento nel 2018. (Res)