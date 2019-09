Ue: Mostra del cinema di Venezia, premiati 5 film sostenuti da programma Media

- Cinque film realizzati grazie al programma di sostegno dell'Unione europea per l'industria cinematografica e audiovisiva europea, Media, sono stati premiati alla 76a Mostra del Cinema di Venezia. Lo ha evidenziato la Commissione europea. Il Leone d'Argento come miglior regista è stato assegnato a Roy Andersson per "About Endlessness" (Svezia, Germania, Norvegia). La Coppa Volpi per il miglior attore è stata assegnata a Luca Marinelli per il suo ruolo in "Martin Eden" (Italia, Francia). Nell'ambito del concorso "Orizzonti" dedicato alle ultime tendenze del cinema internazionale, i film sostenuti dall'Unione europea hanno ricevuto due premi: il premio Orizzonti come miglior regista è stato assegnato a Theo Court per "Blanco en blanco" (Spagna, Cile, Francia, Germania) e il premio come migliore attrice a Marta Nieto per il suo ruolo nel film "Madre" (Spagna, Francia). Il premio Luigi de Laurentiis è stato assegnato ad Amjad Abu Alala per il suo film d'esordio "You Will Die At 20". La Commissione ha sottolineato che 12 film sostenuti dall'Ue sono stati presentati quest'anno al Festival del cinema di Venezia e che ogni anno il programma Media sostiene circa 2mila progetti europei, in particolare per lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di opere europee. Il programma, ha specificato la Commissione, investe anche nella formazione di produttori, distributori di film, registi e scrittori. (Beb)