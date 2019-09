Monza: Concluso il G.P. dei record, oltre 200mila gli appassionati all'autodromo

- L'edizione del Gran premio d'Italia conclusosi ieri con la vittoria di Charles Leclerc è stata quella dei record: ad annunciarlo il sindaco di Monza Dario Allevi, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi alla sede del Comune del capoluogo brianzolo per dare i “numeri” di quella che Allevi ha definito la “settimana perfetta”. Una “perfezione”, guastata solo dal maltempo che ha danneggiato il comunque riuscito “fuori GP”. Al punto che, da sindaco, è venuta una suggestione per la prossima edizione: “Trovare un accordo con Confcommercio per convincere i commercianti monzesi a tenere aperto fino a tardi il sabato sera, per fare una sorta di 'notte bianca' del fuori GP”. La conferenza stampa, si è tenuta insieme al prefetto Patrizia Palmisani, al Questore Michele Sinigaglia ai comandanti delle forze dell'Ordine impiegate in questi quattro giorni e a Giuseppe Redaelli, presidente di Sias Spa, la società che gestisce l'autodromo di Monza e al Presidente dell'Aci club Milano, Geronimo La Russa. Per il neo questore (si è insediato il 14 aprile ndr.) è stato il “primo serio banco di prova ed è un test, che la neonata questura di Monza ha superato con altre forze di polizia. Tra agenti di polizia, Carabinieri, uomini della Guardia di Finanza, della polizia penitenziaria e della Polizia Provinciale sono stati attivati 1700 agenti: da Roma sono stati inviati 1100 uomini di rinforzo di Carabinieri e GdF. All'ufficio interno all'autodromo, però, malgrado i numeri imponenti della manifestazione, sono state presentate solo 4 denunce”.“È stata una settimana che ricorderemo a Lungo”, ha detto Allevi ricordando la firma che martedì ha garantito la gestione dell'Autodromo ad Aci Italia fino al 2028 e, soprattutto, “la firma siglata il giorno dopo con Liberty media che garantisce la permanenza fino al 2024 del Gran Premio d'Italia a Monza”. Una firma, quest'ultima, ha spiegato Redaelli, tutt'altro che scontata “L'anno scorso – ha ricordato - le prospettive di rinnovo erano davvero lontane, la certezza del rinnovo del contratto l'abbiamo avuta mercoledì pomeriggio alle 15: fino a quel momento è stata una battaglia animata e l'accordo è arrivato 'in zona cesarini', all'ultimo giorno utile dal pomeriggio successivo saremmo stati cancellati già dall'edizione del 2020”. Questa edizione del “doppio 90esimo”, (90esimo giro d'Italia a Monza e 90esimo anniversario della scuderia Ferrari) ha fatto registrare il record di presenze: in 4 giornate hanno partecipato alla “festa” del G.P. d'Italia 200milapersone e, in particolare, 93mila domenica, 65mila al sabato (+14 per cento rispetto alle precedenti edizioni) e 8mila al giovedì anche se non c'erano eventi facendo registrare un incasso lordo complessivo di 15 milioni di euro.I numeri forniti dal Comune di Monza hanno riguardato la mobilità. Nei 5 parcheggi messi a disposizione dei tifosi sono state parcheggiate 9500 autovetture, un dato assolutamente in crescita. 2650 solo nel nuovo parcheggio di Biassono. La linea delle navette che ha portato il maggior numero di utenti è stata invece la nera, quella che collegava la stazione ferroviaria all'autodromo che ha avuto un'utenza di 22mila passeggeri. Insieme alle altre 2, la blu e la viola, hanno trasportato un totale di 40mila persone. Un' “invasione” avvenuta, tutto sommato, nel rispetto delle regole: solo 53 le sanzione comminate per aver parcheggiato sul verde pubblico dalla Polizia Locale. Meno correttezza è stata riscontrata dalla Guardia di Finanza. Il giorno prima, ha spiegato il colonnello Aldo Noceti, sono stati fotografati alcuni esercizi commerciali e, su 24 controllati, 17 sono risultati irregolari. Pochi anche i “bagarini”: sono stati sequestrati infatti 10 biglietti, sono state “verbalizzate” 6 persone e di queste, una è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, una per presenza abusiva sul territorio nazionale e uno per un tentato furto. Un furto che, invece, è andato a segno, è quello avvenuto nella macchina dello stesso direttore dell'autodromo Redaelli: spaccata al finestrino e sono state rubate le borse che erano sull'auto.Il meteo incerto, quando non apertamente sfavorevole, non ha aiutato i numeri del “Fuori G.P.” che si è ampiamente “riscattato” al sabato: dopo la fine delle prove ufficiali, alle 16- 16.30, ha spiegato il Sindaco Allevi, c'è stata un'affluenza incredibile nelle piazze, mai visto prima una partecipazione simile. I titolari di bar e ristoranti ci hanno ringraziati e, del resto, l'intento del 'Fuori G.P.' esattamente questo: creare indotto anche per gli esercizi commerciali della città. Magari l'anno prossimo ragioniamo con Confcommercio per tenere aperti di più i negozi la sera del sabato e fare una 'notte bianca' del G.P.”. Ai 45 eventi hanno partecipato oltre 140mila persone e, sabato sera in piazza Trento e Trieste (la piazza principale di Monza ndr.)sabato sera c'erano 36mila persone, mentre nelle stesse ore, prosegue Allevi, “erano in 10mila in piazza Cambiaghi dove, a G.P. finito, si sono ritrovate a festeggiare oltre 4mila persone”.Una festa che è avvenuta nella più assoluta sicurezza, ha spiegato il Prefetto: “Il dispositivo di sicurezza sicuramente complesso, ha sicuramente funzionato trovando fondamento nel lavoro di squadra e armonizzando la pianificazione con tutti gli attori coinvolti. Un dispositivo che è riuscito tanto più non avendo snaturato il significato dell'evento, che è quello di una grande festa”. Una festa che, è stato ironizzato in conferenza stampa, ha evidentemente coinvolto anche i ladri: il comandante dei Carabinieri, Tenente Colonnello Simone Pacioni, al suo secondo Gran Premio, ha infatti spiegato che “nel complesso, è andato tutto molto bene: Dal 4 all'8 settembre sono stati registrati solo una ventina di furti sulle autovetture, meno di quelli considerati fisiologici nei giorni normali”. Anche sotto il profilo sanitario non si sono registrate situazioni gravi: 187 interventi, ma solo 12 persone sono state inviate al Pronto soccorso per piccole cure.Per il futuro, con quattro anni ancora garantiti di Gran Premio d'Italia, Redaelli ha annunciato che, “nelle prossime settimane, ci sarà un incontro con il Consorzio del Parco della Villa Reale e Regione Lombardia per valutare novità dal punto di vista infrastrutturale. Valuteremo alcune soluzioni, ma è prematuro fare ipotesi”. Il sindaco Dario Allevi ha però anticipato la riqualificazione dell'entrata di Vedano “con un ingresso separato per auto e pedoni e finalmente degna del tempio della velocità”. "Settimana record per la manifestazione motoristica più importante d'Italia – ha sottolineato in chiusura il presidente dell'Automobile Club Milano Geronimo la Russa - Settimana speciale per l'Automobile Club Milano che questa manifestazione l'ha creata e poi sviluppata – costruendo nel 1922 a tempo di record in 90 giorni il Tempio della Velocità – accompagnandola fino alla sua 90esima edizione". "Quest'anno abbiamo impreziosito l'evento, con Aci e Ferrari, con la Festa in piazza Duomo che rimarrà nella storia della città di Milano. E poi tanti altri appuntamenti ed iniziative: la Ferrari di Gilles Villeneuve esposta nel nostro salone di corso Venezia e la presentazione del nuovo libro a lui dedicato, uno speciale numero di 'via!' distribuito in 70 mila copie ai Soci, nelle edicole con Il Giorno e ai cancelli dell'Autodromo, una Club House a pochi passi dal paddock per accogliere tutti gli amici dell'Automobile Club Milano". Infine il voto dati dai tifosi ai piloti. Sul gradino più alto del podio, non solo sul circuito, Charles Leclerc con il 34,9 per cento delle preferenze. (Rem)